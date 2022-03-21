В Новосибирской области отменена обязательная вакцинация против COVID-19

В Новосибирской области отменена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавирусной инфекции. Уровень коллективного иммунитета к заболеванию достиг необходимого показателя.

В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора за подписью главного санитарного врача области Александра Щербатова.

Обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции в Новосибирской области была введена для лиц старше 60 лет и отдельных категорий граждан. К ним относятся сотрудники предприятий некоторых сфер, в том числе салонов красоты, торговли, общественного питания и транспорта, театров, МФЦ, детских игровых комнат и других.

Согласно документу, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди работников отдельных сфер деятельности, в отношении которых была введена обязательная вакцинация, достиг 80%.

«План иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше <…> выполнен и составил по первому компоненту вакцины/однокомпонентной вакциной – 157,9%, по второму компоненту вакцины — 168,5%», — указано в документе.

Постановление об отмене обязательной вакцинации размещено 18 марта на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Оно вступает в силу с момента опубликования на сайте ведомства.

Напомним, в Новосибирской области проводится поэтапное снятие ограничительных мер против коронавирусной инфекции. Так, с 6 марта в регионе отменили QR-коды в фитнес-центрах, общепите, аквапарках и зоопарках, а с 15 марта — при посещении объектов культуры и спорта. С 18 марта система QR-кодов перестала действовать в театрах, цирках, детских центрах, гостиницах, а также на спортивных мероприятиях.

Отметим, 16 марта новосибирские власти анонсировали возможную отмену масочного режима в регионе, однако принятие данного решения отложили. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области за прошедшую неделю уменьшились. Ограничительная мера ранее была отменена в Кемеровской области и Красноярском крае.