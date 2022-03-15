В Новосибирской области отменяют QR-коды в театрах и детских развлекательных центрах

В Новосибирской области отменяют систему QR-кодов в театрах, цирках, детских центрах, гостиницах, а также на спортивных мероприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области за подписью губернатора Андрея Травникова. Ограничение будет снято с 18 марта.

«С 18 марта не требуется предъявление гражданами действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией, или заменяющих его документов, при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области», — цитирует пресс-служба правительства региона министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Кроме того, с 18 марта документ не нужно предъявлять при посещении аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат, баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц, а также мероприятий, проводимых в выставочных залах. С 1 апреля в регионе отменяется система QR-кодов на официальных спортивных и физкультурных мероприятиях.

Отметим, согласно постановлению, участники соревнований, прибывшие в Новосибирскую область из других регионов, будут обязаны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, проведенного не более чем за 48 часов до прибытия на место проведения мероприятия.

В пресс-службе правительства Новосибирской области уточнили, что в регионе сохраняются масочный режим, социальное дистанцирование, заполняемость объектов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Напомним, накануне власти Кузбасса приняли решение об отмене масочного режима на территории региона.

О том, что в Новосибирской области планируется снять часть коронавирусных ограничений, стало известно накануне. Ранее в регионе отменили QR-коды, в частности, в заведениях общепита, предприятиях сферы услуг, аквапарках, зоопарках, фитнес-центрах.