СГК: В Новосибирской области от ожогов скончался машинист ТЭЦ

Марина Цурмаст
 
В результате взрыва на ТЭЦ погиб рабочий
Фото из архива "Континента Сибирь"

От ожогов на производстве скончался машинист Барабинской ТЭЦ. Он пострадал во время ЧП на одном из котлов ТЭЦ 10 марта. В Сибирской генерирующей компании устанавливают причины случившегося.

Сегодня, 12 марта, от полученных на производстве ожогов погиб машинист-обходчик Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве, входящей в систему Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Сегодня утром скончался наш сотрудник – машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ. Он получил ожоги на производстве 10 марта.
Скорбим о нашем коллеге. Приносим глубокие соболезнования его семье и близким.
Безусловно, окажем семье помощь и поддержку», — следует из сообщения в Telegram-канале СГК.

Напомним, что 10 марта около 20:30 произошел выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. В результате взрыва получил ожоги 40% тела и был доставлен в больницу сотрудник 1993-го года рождения. Последствия ЧП были устранены силами работников станции во взаимодействии с МЧС. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

На сегодня, как уточнили в СГК, станция продолжает выработку тепловой и электрической энергии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области ожидаются ночные морозы до -32 градусов. Также 10 марта в Заксобрании региона поддержали компенсацию расходов по газификации для девяти категорий граждан.

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