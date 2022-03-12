От ожогов на производстве скончался машинист Барабинской ТЭЦ. Он пострадал во время ЧП на одном из котлов ТЭЦ 10 марта. В Сибирской генерирующей компании устанавливают причины случившегося.

Сегодня, 12 марта, от полученных на производстве ожогов погиб машинист-обходчик Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве, входящей в систему Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Сегодня утром скончался наш сотрудник – машинист-обходчик котельного оборудования Барабинской ТЭЦ. Он получил ожоги на производстве 10 марта.

Скорбим о нашем коллеге. Приносим глубокие соболезнования его семье и близким.

Безусловно, окажем семье помощь и поддержку», — следует из сообщения в Telegram-канале СГК.

Напомним, что 10 марта около 20:30 произошел выброс тлеющей угольной пыли из пылесистемы одного из котлов Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. В результате взрыва получил ожоги 40% тела и был доставлен в больницу сотрудник 1993-го года рождения. Последствия ЧП были устранены силами работников станции во взаимодействии с МЧС. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

На сегодня, как уточнили в СГК, станция продолжает выработку тепловой и электрической энергии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области ожидаются ночные морозы до -32 градусов. Также 10 марта в Заксобрании региона поддержали компенсацию расходов по газификации для девяти категорий граждан.