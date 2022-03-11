На ТЭЦ в Куйбышеве Новосибирской области произошёл взрыв – есть пострадавшие

Юлия Моисеева
 
скорая
Фото Михаила Перикова

На теплоэлектростанции в Куйбышеве Новосибирской области произошёл взрыв угольной пыли. В результате ЧП пострадал рабочий, он госпитализирован с ожогами.

Сигнал о происшествии поступил спасателям 10 марта в 21.12, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Произошёл хлопок угольной пыли при разогревании резервного котла», — рассказали в ведомстве.

В результате взрыва пострадал рабочий 1993 года рождения. Он госпитализирован с 40%-ными ожогами.

Отмечается, что ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме – объект от взрыва не пострадал.

Напомним, в феврале на стройке в Новосибирске взорвался газовый баллон.

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