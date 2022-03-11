На ТЭЦ в Куйбышеве Новосибирской области произошёл взрыв – есть пострадавшие

На теплоэлектростанции в Куйбышеве Новосибирской области произошёл взрыв угольной пыли. В результате ЧП пострадал рабочий, он госпитализирован с ожогами.
Сигнал о происшествии поступил спасателям 10 марта в 21.12, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Произошёл хлопок угольной пыли при разогревании резервного котла», — рассказали в ведомстве.
В результате взрыва пострадал рабочий 1993 года рождения. Он госпитализирован с 40%-ными ожогами.
Отмечается, что ТЭЦ продолжает работать в штатном режиме – объект от взрыва не пострадал.
Напомним, в феврале на стройке в Новосибирске взорвался газовый баллон.