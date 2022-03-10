Ночные морозы до -32 градусов ожидаются в Новосибирской области

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидаются похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -32 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области столбик термометра будет держаться на отметке -9…-14 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. В регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Местами изморозь и туманы.

В ночь с 10 на 11 марта температура воздуха опустится до -19…-24, местами до -29 градусов, в пригороде Новосибирска — -24…-26 градусов. Днем ожидается потепление до -11…-16 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью 12 марта в Новосибирской области столбик термометра опустится до -22…-27 градусов, местами ожидается похолодание до -32 градусов. Днем воздух прогреется до -10…-15 градусов. Направление ветра не изменится, его скорость днем составит 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночная температура в Новосибирске в ближайшие дни не опустится ниже -20 градусов. В ночь с 12 на 13 марта температура воздуха составит -19 градусов, днем ожидается потепление до -9 градусов. Ночью 14 марта синоптики сообщают о похолодании до -14 градусов, днем воздух прогреется до -8 градусов.

Напомним, накануне в Новосибирске из-за ремонтных работ на тепломагистрали более 25 зданий остались без тепла и горячей воды, в том числе Новосибирский театр оперы и балета и Новосибирский музыкальный театр.