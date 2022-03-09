«Единая Россия» утвердила участников праймериз перед стартом предвыборной борьбы за вакантное кресло в Законодательном собрании Новосибирской области.

В Заксобрании Новосибирской области на данный момент два вакантных места. Кресло ушедшего в Госдуму Олега Иванинского останется свободным минимум до сентября. На несколько месяцев раньше, в мае , если план избиркома будет в силе, начнется борьба за округ № 8 (Убинский, Каргатский, Доволенский, Чулымский районы Новосибирской области). После обвинения в мошенничестве свой мандат в июле 2021 года сдал избранный от этой территории Александр Морозов, экс-председатель комитета ЗС по строительству и ЖКХ .

Представитель пресс-службы новосибирского отделения «Единой России» рассказал корреспонденту «Континента сибирь», что в предварительном голосовании перед выдвижением кандидата от партии по округу № 8 примут участие три человека.

Среди них экс-министр труда и соцразвития, главный врач городской клинической больницы Новосибирска № 34 Ярослав Фролов . Помимо бывшего чиновника на праймериз идёт исполнительный секретарь местного отделения ЕР в Дзержинском районе Новосибирска, 46-летний Владимир Ширяев. Третьим станет руководитель новосибирского регионального штаба «Молодой Гвардии», 29-летний Василий Носков.

Новосибирское отделение ЕР запланировало праймериз по этой территории на 11-13 марта 2022. Выбирать кандидатов смогут граждане, прописанные на округе.