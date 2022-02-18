В Новосибирской области назначена дата довыборов на место депутата Морозова

Избирком Новосибирской области принял решение о проведении довыборов депутата регионального парламента по округу №8. Летом это место освободил проходящий по уголовному делу председатель комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александр Морозов.

Избирательная кампания в рамках довыборов депутата Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №8 стартует 23 февраля, а выдвижение депутатов начнётся уже на следующий день, сообщили в пресс-службе облизбиркома 18 февраля.

Голосование пройдёт с 20 по 22 мая.

Как пояснили в избирательной комиссии, трёхдневное голосование организовано в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В избирательный округ №8 округ входят Доволенский, Каргатский и Убинский районы, а также часть Чулымского и Кочковского районов. Численность избирателей здесь составляет 43 797 человек. Голосование пройдёт на 92 избирательных участках.

Напомним, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области, заместитель секретаря регионального отделения ЕР Александр Морозов попал под уголовное преследование в июне 2021 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Инкриминируемое Морозову преступление правоохранители связывают с его деятельностью в ЗАО «Коченёвская птицефабрика», где он является председателем совета директоров. По версии следствия, в 2019-2020 годах депутат, будучи председателем комитета Заксобрания, помог «Коченёвскому мясокомбинату» получить областную субсидию в размере 41 млн руб. Эти средства должны были пойти на строительство мясоперерабатывающего цеха и закупку оборудования, однако деньги поступали на ремонт склада. Ущерб, нанесённый бюджету в результате правонарушения, составил 15,9 млн руб.

В июле 2021 года Александр Морозов отказался от депутатского мандата.