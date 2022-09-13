Результаты голосования в Новосибирской области ошеломили местных коммунистов, а расклад на самом остром, «барабинском», округе удивил даже соперников КПРФ, которые от партийной организации «ждали чуть большего». О чём можно судить по итогам кампании в условиях специальной военной операции, кто стоит за политической схемой, реализованной в регионе, и какие выводы сделает местный обком накануне губернаторских выборов? Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассуждает руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской области, секретарь местного обкома ВЛАДИМИР КАРПОВ.

— Как лидеры новосибирского обкома КПРФ оценивают результаты выборов в регионе, который раньше называли «красным поясом»? Это финальные итоги перед стартом губернаторской кампании 2023 года.

— О довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области и в каргатский Совет выскажу личное мнение без всякой лакировки. Результаты ошеломляюще низкие. Совершенно удивительное явление, которое предстоит обдумывать и подробно проанализировать. Пытаться обманывать себя и других — абсолютно неприемлемый, тупиковый и глупый вариант оценки прошедшего голосования. Но если бы речь шла о низких показателях КПРФ только в Новосибирской области. Однако они коррелируют с цифрами, которые получили наши товарищи по всей России, где шли выборы: Алтайский край, Республика Алтай, Омская область… Такое не может быть случайным. Результаты не играют решающей роли, если смотреть на ситуацию в пределах какого-то одного Заксобрания или местного совета депутатов. В масштабе страны политический процесс заворачивается очень серьёзно. Это нужно обдумать, прежде, чем делать заявления.

Предварительные итоги довыборов в Законодательное собрание Новосибирской области по округу № 4 (Барабинский и Здвинский районы) 8 727 голосов — Виталий Новосёлов, замдиректора ООО «Маркет-2», экс-глава Первомайского района Новосибирска, который в 2021 году баллотировался в Госдуму от КПРФ — «Единая Россия»; 3 150 голосов — Константин Терещенко, директор центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новосибирской области АО «Агентства инвестиционного развития», депутат Совета депутатов Барабинска — самовыдвижение; 2 568 голосов — Евгений Гутов, директор школы №3 Барабинского района, экс-депутат Заксобрания (фракция КПРФ) — самовыдвижение; 1 234 — Сергей Зарембо, помощник депутата Госдумы Николая Харитонова, депутат Совета депутатов Куйбышевского района, экс-депутат Заксобрания (фракция КПРФ) — КПРФ; 656 голосов — Надежда Приходько, экономист муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика Здвинского жилищного коммунального хозяйства» — «Новые люди»; 401 голос — Лариса Путина, пенсионерка — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); 270 голосов — Руслан Федореев, помощник депутата Заксобрания и депутат Совета депутатов Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района — ЛДПР; 99 голосов — Андрей Филимошкин, директор ООО «Торговый дом «ПроРесурс» — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

— А какие варианты? Например, можно ли предположить, что прошедшая кампания показала технологический результат? Он нужен Кремлю, чтобы продемонстрировать, что никто больше не будет церемониться и договариваться с ослабленной КПРФ при расстановке кадров, в том числе?

— Эта мысль лежит на поверхности. Но думаю, она не верная. Несомненно, есть определённый вклад кураторов. По моему личному мнению, те, кто сегодня находится у власти, опасались, прежде всего, возможных высоких результатов КПРФ. Но в целом они действовали в достаточно привычном русле. Характер соперничества не особо отличался от того, с чем мы сталкивались в предыдущих кампаниях, а итог ошеломляюще другой. Значит искать причины нужно в ином направлении.

— В направлении перемены настроений избирателей?

— Абсолютно точно. Настроения избирателей изменились. Старая-старая истина, отработанная в разных странах не десятилетиями, а веками история. Зачем в сложных ситуациях правящие элиты старались прибегнуть «к маленькой победоносной войне»? Угроза своему благосостоянию и даже существованию обязательно приводит к консолидации большинства общества вокруг действующей власти.

— Какого места для кандидатов от КПРФ по итогам довыборов в Заксобрание Новосибирской области вы ожидали?

— Второго. На округе № 10 так и произошло.

— На «барабинском» округе № 4, где раньше у КПРФ с рейтингами было неплохо, — 4 место. Коммунисты могли что-то сделать, чтобы результат был получше?

— Принципиально переломить ситуацию было невозможно. Люди ворчат, критикуют, но в сегодняшни условиях консолидируются вокруг действующей власти.

Кроме того, посмотрите, сколько набрали голосов Евгений Гутов и Константин Терещенко, которые шли самовыдвиженцами. Пусть и с большим отрывом от победителя Виталия Новосёлова, у них тоже достаточно высокие результаты. Может быть, со мной кто-то будет сильно спорить, но в этой кампании избиратели не воспринимали Гутова и Терещенко как радикальную оппозицию действующей власти. Хотя у Терещенко есть определённая репутация. Однако установки по ним «сверху» в закрытом режиме были совершенно иными, чем по нашему кандидату Сергею Зарембо. Ни Гутова, ни Терещенко не давили. А Зарембо власть воспринимала как опасного соперника.

Предварительные итоги довыборов в Законодательное собрание Новосибирской области по округу № 10 (Коченевский и часть Чулымского района Новосибирской области) 6 353 голосов — Андрей Биль, директор АО «Птицефабрика «Чикская» — «Единая Россия»; 1 704 голосов — Алексей Бердников, педагог допобразования лицея №176 — КПРФ; 1 679 голосов — Наталья Пинигина, директор ООО «ЮНИФУД» — «Новые люди». 975 голосов — Вячеслав Василенко, генеральный директор ООО «ФУДПЭТ» — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»; 715 голосов — Эдуард Кожемякин, помощник депутата Заксобрания — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; 563 голосов — Антон Перевалов, помощник депутата горсовета Новосибирска — ЛДПР.

— Вы предлагали Гутову выдвинуться от КПРФ (В предыдущий созыв ЗС он прошёл по вашим спискам)? Вы делали предложение Терещенко баллотироваться от вас? У вас была альтернатива Зарембо?

— В КПРФ сохраняется вполне нормальное отношение к Евгению Гутову.

— Судя по комментариям в социальных сетях на страничках сторонников КПРФ складывается другое впечатление…

— До того, как мы в КПРФ сделали окончательный выбор, разговор был, в том числе, с Евгением Гутовым. Он достаточно твёрдо сказал, что на выборы пойдёт самовыдвиженцем. Причём, насколько я понимаю, он сказал это не только нам, но и людям из «Единой России». У нас шла проработка по различным кандидатам.

— И по Терещенко? В 2020 году он предлагал КПРФ сотрудничество.

— С Терещенко отношения сложнее. Каждый раз получается так, что он работает против нас. До кампании общаемся, всё нормально, а но на выборах он постоянно в альтернативе нашим кандидатам.

— В чьих интересах?

— Учитывая его имидж, в своих. Но в политическом процессе работа на себя часто оказывается нужной и востребованной. В данном случае, нужной и востребованной «Единой Россией» и победившим кандидатом. Для ЕР партия сложилась хорошо: основной претендент и ещё двое, которые с определённой стороны воспринимаются как оппозиция и оттягивают значительную часть голосов, которая могла бы отойти КПРФ. Как политик я признаю: вариант был реализован грамотный.

— Кто за этой схемой стоит?

— Нас к таким вещам не допускают, так что не скажу, кто вкладывался в разработку. Но стоит учитывать серьёзные политические ставки для власти Новосибирской области и для ЕР. Думаю, вкладывались все, кого посчитали необходимым привлечь к этой работе.

— На каком этапе вам стало понятно, что КПРФ больше не может воспринимать Виталия Новоселова как союзника? Вы узнали, что он собирается выдвигаться на барабинском округе в Заксобрание до того, как тот покинул команду мэра, уволился с поста главы Первомайского района?

— Конечно, раньше. С того времени, когда он был заместителем главы Кировского района Новосибирска, потом Первомайки, ни для кого, кто занимается политикой, особой загадки Виталий Новоселов не представлял. Просто не было ясности: пойдёт ли он на выборы от ЕР, будет ли там востребован. Это был единственный икс в уравнении.

— Тем не менее КПРФ выставляла его на Госдуму в прошлом году.

— На тот момент, конечно, не было полной ясности по нему. Конечно, не было. Прослеживалась лишь тенденция. Надо отдать ему должное: он очень энергичный человек, что он продемонстрировал как кандидат на выборах в ГД. Но, как и большинство современных политиков, он — прагматик. Идеологическая и политическая составляющая таких людей интересует лишь в той мере, в какой может помочь самореализации в политике.

— А кто Новосёлову помог? Виктор Игнатов — куратор ЕР в Сибирском федеральном округе, депутат Госдумы от «барабинского» округа?

— К подобным вопросам я не готов. Виталий Новосёлов прошёл серьёзный отбор в ЕР. Хотя против него в Новосибирской области выступали авторитетные в партии фигуры.

— Вы упомянули о «серьёзных политических ставках» для власти на этих выборах. Может ли она быть довольна полученным в Новосибирской области результатом?

— Абсолютно. Губернатор руководит областной организацией ЕР. Она победила.

— Но если имя Виталия Новосёлова имиджево в дальнейшем сыграет в минус партийной организации, если внутрипартийные конфликты не угаснут после его победы? А впереди губернаторская кампания.

— Вы далеко заходите. По России шла серьёзная избирательная кампания. Очевидно, первый благоприобретатель от победы — губернатор Новосибирской области. Учитывая какую партию очень влиятельные и одарённые политики разыграли на округе № 4, они могут продолжить игру. Но это будет потом, а сейчас руководство области и ЕР получит хорошую оценку кураторов за достигнутый результат.

— Вы сказали, что рассчитывали на второй результат по округам в Заксобрание в Новосибирской области. Что ответите людям, которые считают, что КПРФ и не собиралась всерьёз бороться за победу, а тот же округ № 4 просто «сдала»?

— Мы достаточно трезво и адекватно оценивали ресурс ЕР, который она направит на выигрыш. Более сильного кандидата, чем Сергей Зарембо у нас просто не было. И пропустить кампанию мы тоже не имели права. Старались максимально честно работать на результат.

— Губернаторскую кампанию в следующем году КПРФ не пропустит?

— Рано вы задаёте вопрос.

— Не так уж и рано, учитывая, что выборы меньше, чем через год, если их не отменят.

— Нужно ещё подвести итоги этой кампании. Правильно понять, что произошло, только потом, исходя из верного анализа ситуации, выстраивать дальнейшие планы.

— Выборную кампанию от КПРФ в Новосибирской области курировал депутат Заксобрания Роман Яковлев. Как вы оцениваете его работу в качестве политического менеджера?

— Роман сделал максимум и даже больше. Думаю, моё видение совпадёт с оценкой других кураторов политического процесса.

— Кто ещё по линии новосибирской КПРФ за эти выборы отвечал?

— Ренат Сулейманов (Депутат Госдумы, второй секретарь новосибирского обкома КПРФ — «Континент Сибирь») очень активно работал. Владимир Сабалевский (Секретарь по организационной работе в новосибирском обкоме КПРФ — «Континент Сибирь») тоже. Многие могут помогать, но есть лицо, которое непосредственно курирует. Этот фронт работы — узкоотвественная зона Романа Яковлева.