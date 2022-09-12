В Новосибирской области завершились довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области на избирательных округах №4 и №10. Их итоги прокомментировал спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Как рассказывал «Континент Сибирь», по предварительным данным, на довыборах депутатов Заксобрания, прошедших 9-11 сентября, победу одержали Виталий Новосёлов и Андрей Биль. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо сообщила, что явка на избирательном округе № 4 составила 39,97 %, там проголосовали 17 тысяч 540 избирателей. На избирательном округе № 10 явка составила 26,27 %, проголосовали 12 тысяч 559 избирателей.

По мнению председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива, несмотря на то, что это были локальные избирательные кампании – явка была достаточно высокой, сами выборы – конкурентными. «На мой взгляд, это отражает, в том числе, и уровень доверия к депутатам Законодательного собрания, оценку профессиональных компетенций, возможностей депутата, работающего на конкретном округе, уровень важности и ответственности решений, принимаемых областным парламентом в целом. Значит, мы движемся в верном направлении, последовательно отстаиваем интересы территорий. С 2015 года очень успешно реализуется программа наказов, в формировании которой принимают участие непосредственно жители. Люди видят это и, конечно, связывают со своим депутатом надежды на решение первоочередных задач, стоящих перед конкретным районом. Задача вновь избранных депутатов – не подвести!», – подчеркнул Андрей Шимкив.

Ранее итоги выборов в Новосибирской области прокомментировал глава региона Андрей Травников.