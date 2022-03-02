Новосибирцы будут метать валенки на Масленицу в зоопарке

В Новосибирском зоопарке 6 марта пройдёт семейный праздник в честь Масленицы. Организаторы анонсируют традиционные русские игры и забавы, угощения полевой кухни и сожжение чучела.

Праздничная программа для детей и взрослых пройдёт в Новосибирском зоопарке им. Р. Шило 6 марта на центральной площадке и главной аллее.

Гостей праздника встретят фотозоны с атрибутами традиционной русской избы. В 11 утра начнутся конкурсы и народные забавы – силомер, бои подушками на бревне, перетягивание каната, бег в мешках, хождение на ходулях, метание валенок и весёлые эстафеты.

С 12 часов откроется полевая кухня, где можно будет попробовать солдатскую кашу, а юных посетителей начнут катать на пони и лошадях. Также будут организованы раздача сибирского чая от спонсоров и продажа кукол, символизирующих праздник – маслёнок.

Главное событие праздника – сожжение чучела Масленицы – состоится в 15 часов. После этого гости смогут приготовить маршмеллоу на огне от костров.

Кроме того, ожидаются песни и танцы от новосибирских коллективов.

Организаторы праздника ожидают сотен гостей. По словам генерального директора концертного агентства SNEBES Карена Мовсесяна, в свете происходящих политических событий радости мирной жизни важны как никогда.

«Именно сейчас важно продемонстрировать, как важен мир над головой, да и отвлечь людей от того, что происходит. А вообще это праздник для детей. Мы ожидаем 500-700 человек – детей и их родителей», — сказал Карен Мовсесян в разговоре с «Континентом Сибирь» 2 марта.

Ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Новосибирске откроют два парка.