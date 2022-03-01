В Новосибирске откроют два новых парка в 2022 году

Как рассказали в мэрии Новосибирска, в этом году в городе откроются парки «Заельцовский», где проведена масштабная реконструкция, и «Арена» у многофункциональной ледовой арены. К завершающим работам на этих объектах приступят уже в апреле. Тогда же будет дан старт уникальному проекту по строительству парка в пойме реки Каменки.

Как сообщила на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова, готовность Заельцовского парка, который благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», составляет 87 %. В прошлом году здесь были проведены новые системы освещения, электроснабжения и водоотведения, создан комплекс систем безопасности. Также была реконструирована главная аллея, созданы дополнительные маршруты, экотропа, тропа для скандинавской ходьбы, продолжена и закольцована велодорожка, организованы зоны детской игровой площадки, установлена новая парковая мебель, лавки, урны, смонтированы велопарковки, информационные стенды, высажены кустарники. Завершить работы планируется до 1 июня. К этому времени будет установлено игровое оборудование, лавочки и урны, навигация, информационные стенды, видеокамеры, проведены работы по озеленению. При финансовой поддержке компании СГК будет создана полноценная экотропа, где оборудуют домики для насекомых и птиц, кормушки и другое.

В высокой степени готовности находится и парк «Арена». В прошлом году здесь было выполнено вертикальное планирование территории, проложена дорожно-тропиночная сеть с покрытием из асфальта и плитки, создан комплекс инженерных систем, а также сформирована площадка парка согласно функциональному зонированию территории.

«На площади 15 га появится ландшафтный парк с разнообразными спортивными локациями, маршрутами для бега, скандинавской ходьбы, катания на лыжах, коньках, роликах, велосипедах. Строительная готовность объекта – 50 %. В апреле работы продолжатся. Надеемся, что в конце лета новосибирцы посетят спортивно-рекреационный парк. Кроме того, он станет одной из основных площадок новогодней столицы России 2022-2023 годов», – цитирует Анну Терешкову пресс-служба мэрии Новосибирска.

Кроме того, в 2021 году была проведена большая подготовительная работа по созданию нового парка в Дзержинском районе в пойме реки Каменки. В частности, демонтированы металлические гаражи, проведены субботники и акции по очистке реки. В конце апреля на территории 20 га начнут обустраивать пешеходные дорожки из разного типа покрытия, велодорожки, мостки, лестницы, устанавливать малые архитектурные формы. Также запланированы мероприятия по уходу за зелёными насаждениями, устройству газонов, клумб, созданию новых площадок (природной игровой площадки, площадки для уличных тренажёров, каменного лабиринта, смотровых площадок и мест для тихого отдыха, камерных мероприятий, воркаута). В парке появятся павильоны для администрации, точки общепита, площадки для выгула и дрессировки больших и маленьких собак.

«На сегодня подтверждено федеральное финансирование проекта по созданию парка в пойме реки Каменки. Контракт заключён, уже ведутся переговоры с подрядчиком, проговариваются нюансы, чтобы уже какие-то работы начать делать сейчас, а в апреле выйти на основные», – рассказала Анна Терешкова.

Завершить строительство парка «Каменка» планируется в октябре следующего года. Сумма контракта – 299 млн рублей.