«Решающим аргументом была человеческая жизнь»: экс-директор новосибирского театра прокомментировала обращение «за мир»

Российские деятели культуры подписали обращение за сохранение мирной обстановки в связи с началом военном «спецоперации» на территории Украины. В числе авторов послания – бывший директор Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус», генеральный директор премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

Руководители российских театров и ведущие деятели культуры страны выступили с обращением за сохранение мира в связи с обострением российско-украинского конфликта и началом «спецоперации» российских войск на территории Украины. В числе подписавшихся под соответствующим текстом – Олег Басилавшили, Евгений Миронов, Константин Райкин, Алиса Фрейндлих и другие.

Свою подпись под обращением также поставила генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», заслуженный работник культуры РФ, ранее руководившая Новосибирским академическим молодёжным театром «Глобус», Мария Ревякина.

Как рассказала Мария Ревякина «Континенту Сибирь», возможных последствий своего участия в призыве к миру она не опасается.

«Я не помню, чтобы у нас были проблемы с министрами культуры. С нынешним министром тоже не было проблем. Мы не исказили факты, мы выступили за мир. Решающим аргументом была человеческая жизнь. Я не политик, но высказала свою точку зрения вместе со своими коллегами», — сказала Мария Ревякина.

По поводу всемирно известного балетмейстера Алексея Ратманского, покинувшего Россию после начала военной «спецоперации» на Украине, а также российского и литовского театрального режиссёра Римаса Туминаса, 25 февраля ушедшего с постов в Вильнюсском малом театре и московском театре имени Вахтангова, сославшись на состояние здоровья, Мария Ревякина заметила: их решения в любом случае согласуются с учреждениями культуры, имеющими с ними договорные отношения.

«Новосибирск – это город, в котором очень много креативных людей. Я бы хотела, чтобы эти люди могли работать, развиваться, помогать своему городу, своей стране. Чтобы Новосибирск не терял статус города передового и в творчестве, и в науке. Чтобы учёные работали, не уезжали», — отметила также Мария Ревякина в разговоре с «Континентом Сибирь».

Ранее своё мнение о спецоперации на Донбассе «Континенту Сибирь» сообщил член комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ, Герой России Александр Карелин.