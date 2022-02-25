Хореограф и шоумен выразили несогласие с военными действиями России на территории Украины

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант и хореограф Алексей Ратманский выразили несогласие с военными действиями, происходящими на Донбассе.

24 февраля в ряде городов России прошли акции протеста против военных действий на Донбассе. Так, антивоенный митинг состоялся в Новосибирске. Двадцать участников акции были задержаны.

Несогласие с происходящими событиями высказывают и медийные личности. Так, в частности, известный шоумен Иван Ургант 24 февраля в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост с черным квадратом и коротким посланием: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».

Примечательно, на следующий день некоторые СМИ обратили внимание на то, что шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта пропало из сегодняшней программы «Первого канала». Как сообщили изданию «Подъем» в «Первом канале», «текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями». Последний выпуск программы вышел в понедельник, 21 февраля.

«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке», — сообщили изданию.

Из-за начавшейся специальной военной операции на Донбассе покинул Россию хореограф Алексей Ратманский, готовивший премьеру балета «Искусство фуги» в Государственном академическом Большом театре, сообщает «МК». Ранее Ратманский являлся художественным руководителем балета театра. По данным издания, родители хореографа находятся в Киеве, там же прошло его детство.

«Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — цитирует хореографа-постановщика балета Алексея Ратманского пресс-служба театра.

Премьера спектакля должна была состояться в марте текущего года. Как уточнили в Большом театре России, о новой дате премьеры балета будет объявлено позднее.

«В связи с текущими событиями, проведя переговоры с постановочной группой, было принято решение перенести премьеру балета «Искусство фуги». Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект», — сообщили в пресс-службе театра.