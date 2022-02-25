До 24 февраля «военная спецоперация на Донбассе» казалась немыслимым развитием событий даже для тех, кто имеет отношение к российской власти. О последствиях для страны и восприятии происходящего «Континент Сибирь» поговорил с бывшим депутатом Государственной думы от Новосибирской области, беспартийным членом фракции КПРФ ВЕРОЙ ГАНЗЁЙ.

– Как вы относитесь к «военной спецоперации на Донбассе», как её называет президент Владимир Путин? Кто, что и от кого сейчас, по-вашему, защищает? Кому надо защищаться? У каждого из многочисленных инцидентов на границе противостояния донбасских республик и армии Украины за последние годы как минимум две интерпретации. Обе стороны настаивали, что «защищаются» – одни от «карателей», другие от «гибридной агрессии» российских военных, которые, как утверждается, присутствовали в Донбассе с 2014 года. В России есть в том числе и такое мнение, что защищать жителей Донбасса надо было в первую очередь от его защитников.

– Ситуация крайне тяжёлая. Я давно понимала, что длительная история противостояния на Донбассе должна была когда-то закончиться. Согласна с мнением, что России по этому вопросу нужно было занять более жёсткую позицию. Абсолютно недопустимо на протяжении восьми лет безнаказанно бомбить снарядами мирное население. Я, как и многие другие россияне, приветствовала признание независимости ДНР и ЛНР, которое, по моему мнению, должно было остановить обстрелы, установить, хоть хлипкий, но мир. И я ошиблась. Считала, что с вводом военных обстрелы прекратятся . Но они продолжились. Думала, наши войска остановятся на границе между Украиной и ЛНР и ДНР. К большому сожалению, я заблуждалась. То, что мы видим, это чудовищная ошибка.

– Кто ошибается?

– Ошибка России, верховной власти. Можно даже согласиться, что военные объекты – это угроза, и точечные удары по оружию, которое НАТО натаскало в Украину, необходимы. Но наземная техника РФ вторглась вглубь чужой страны. Я считаю, что Россия не права – руководство страны не право.

– Что же делать?

– Что сделано, то сделано. Теперь нужно все усилия направить на мирное урегулирование конфликта. Украина сама оказалась в жалком положении, вынуждена выпутываться в одиночку, прекрасно понимает, что никто впрягаться не станет. Она рассчитывала, что войска НАТО сметут все российские военные потоки. Этого не случилось.

– Если бы сейчас вы могли вернуться в прошлое, ваше отношение к событиям, предваряющим сегодняшнюю «операцию» изменилось бы? Вы готовы были к малому конфликту. Но малый конфликт с неоднозначными трактовками не оправдание для большого. Можно ли обосновать наступление вглубь страны тезисом «надо защищать Донбасс»? По мнению Украины, население прилегающих территорий страдало не меньше, чем население Донбасса.

– Я не считаю, что малый конфликт обернулся большим, не считаю произошедшее случайностью. Большой конфликт был запланирован. Моя ошибка в том, что я не знала об этих планах. И никто не знал.

– Вы смотрели открытое заседание Совета безопасности и не понимали, к чему дело идёт?

– Конечно, нет. Мало, кто осознавал серьёзность ситуации – что войска пройдут практически по всей территории суверенного государства. Это казалось недопустимым. С точки зрения геополитики каждое государство считает оправданными любые меры по защите своей безопасности. С позиции гуманности, война – это нонсенс. Конфликты можно и нужно решать дипломатическим путём.

И всё-таки я считаю, неправомерно винить в произошедшем только Россию. НАТО и Украина постоянно нарывались. Западные кукловоды сидят себе в своих башнях за океаном, дёргают за верёвочки и с удовольствием наблюдают, как их игра привела к локальным конфликтам. США никогда не воевали на своей территории, если не говорить о противостоянии Севера и Юга.

– Мы тоже на своей не собираемся.

– Я считаю, что всему виной политические амбиции Америки. США возомнили себя хозяевами мира.

– Новый виток эскалации начался с признания ДНР и ЛНР. Обращение к президенту внесли ваши бывшие коллеги по Госдуме и по фракции КПРФ. Их использовали? Как бы они голосовали, если бы знали, чем это обернётся?

– Я не всегда поддерживаю позицию КПРФ. Но именно признание республик было вынужденным шагом. Однако признать республики, заставить Украину выполнить международные обязательства – это одно. А продвижение войск вглубь Украины – совершенно другое.

– Губернаторы, ваш бывший соратник, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутаты Госдумы не осуждают «спецоперацию». Заксобрание Новосибирской области встретило известие вставанием и аплодисментами. Громких голосов против сверху не доносится.

– Я не являюсь окончательным пацифистом, не думаю, что если бьют по правой щеке, надо подставлять все остальные части тела. А нас бьют. Нужно иметь чувство национального достоинства, научиться давать сдачи. Это сейчас и происходит. Но какой ценой. Жизни – это слишком. Считаю, что не все дипломатические способы были исчерпаны, не стоило с моей точки зрения форсировать события.

– Раздаются мнения, что это похоже на типичную империалистическую войну, каковые всегда осуждали коммунисты, начиная с Ленина .

– Могу сказать одно: лично я считаю себя обманутой. Я не была готова к такому развитию ситуации. Война – самое последнее дело, никогда никому никаких преференций она не приносила. Российской и украинской сторонам нужно как можно скорее садиться за стол переговоров. Без посредников, кукловодов и подстрекателей, которые умело играют на национальных обидах.

– Создаётся впечатление, что верхушка власти находится в постоянном поиске врагов. На протяжении года шла травля КПРФ. Сейчас переключились на нового старого врага. Когда компартия вносила обращение о признании ЛНР и ДНР в Госдуму, не возникло ощущения, что это опасная игра?

– Не было такого ощущения. КПРФ всегда занимала однозначную позицию по этому вопросу: и гуманитарную помощь отправляла на Донбасс, и ребятишек привозила в подмосковный пансионат «Снегири». О каких ощущениях вы спрашиваете? Была просьба признать республики. А взять Киев никто не просил. Лично у меня таких мыслей не было. Поэтому считаю себя обманутой. За КПРФ я не могу комментировать, не имею больше отношения ни к Госдуме, ни к фракции.

Украинская сторона тоже сильно виновата. Каждому нужно признать вину, сесть договориться, разрулить ситуацию. Может быть, прозвучит кровожадно, но я бы призвала посмотреть сейчас на всех этих кураторов и советников, которые лезут в международные отношения. Причём делают это неделикатно: нужен тонкий подход, слон в посудной лавке не поможет решить конфликты. Вот против кого я бы сейчас развернула все орудия, не летальные, а экономические, политические и моральные.

– Против кого конкретно?

– Против США, которые управляют НАТО, Европой, всем миром.

– У вас есть опыт в бюджетных вопросах, в Госдуме вы работали в соответствующем комитете. С вашей точки зрения, РФ готова к тому, что её ждёт в экономическом плане?

– Как бывший член бюджетного комитета, я напомню: мы несколько лет говорили, что нам нужно импортозамещение, а не болтовня. Огромные деньги из бюджета вваливались, но программа провалена и это будет больно бить по экономике. Нас не слушали, когда мы кричали, что надо развивать технологии, что деньги нужно держать не в кубышке, а тратить на возрождение промышленности.

С другой стороны, суверенный долг РФ – 480 миллиардов долларов, а США – 30 триллионов. Не сможем больше брать в долг, но в стране найдутся внутренние инвесторы. Запретили 351 депутату ездить в Европу, и что? Перебьются.

Санкции по отношению к банковской сфере меня беспокоят. Но что касается ВТБ и «Сбера», к ним меры достаточно мягкие, тем более Центробанк обещал им помочь с ликвидностью. Что ещё напрягает, так это то, что не успели события развернуться, а цены уже поползли вверх. Почему картофель и макароны дорожают? Причём тут они? Просто дикий рынок. Будучи депутатом, я выходила с предложением, что в тяжёлой экономической ситуации необходим жёсткий государственный контроль цен. Нужно обуздать хозяев магазинов. И некоторые банки, которые стали продавать доллары по 110 рублей. Это беспредел. С этими внутренними проблемами стоит разобраться.