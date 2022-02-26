Сибирский депутат «ошибся в прогнозе» относительно спецоперации на Украине

25 февраля депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин дал оценку проведению российской армией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Олег Смолин, представляющий в федеральном парламенте Омскую область, 25 февраля в своём Facebook-аккаунте рассказал, как «ошибся в прогнозе» относительно спецоперации российских войск по демилитаризации и денацификации Украины.

Политик отметил, что всегда был последовательным противником разрушения Советского Союза и «проблемы сегодня – следствие той трагедии». По словам депутата, он «не поддержал ни Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, ни соглашение в Беловежской пуще», а на съездах народных депутатов России в 1990-1991 годах отстаивал поправки, в которых при признании права национальных республик на самоопределение одновременно нужно было признать право на самоопределение и присоединение к России отдельных автономий и регионов в составе этих республик, если они выразят такое желание.

«Не голосовать за признание Донецкой и Луганской народных республик, не изменяя себе, я не мог. Поскольку всегда был категорическим противником разрушения Советского Союза. Поэтому поддержал признание Южной Осетии, Абхазии, воссоединение Крыма с Россией. Менять позицию в отношении ДНР-ЛНР для меня, мягко говоря, поздно», – заявил Олег Смолин.

Вместе с тем он выразил уверенность, что военная сила должна использоваться государством лишь в самом крайнем случае, а также сожаление в отношении возможных жертв боевых действий. «За много лет работы в долгосрочных прогнозах практически не ошибался. В краткосрочных ошибся дважды: в 1993 году не верил в то, что Ельцин совершит государственный переворот, а в 2022-м – что Россия начнет крупномасштабные боевые действия на Украине», – сообщил депутат Госдумы.

Напомним, что все депутаты от СФО в Госдуме проголосовали за признание ДНР и ЛНР. Воздержавшихся или выступивших «против» не оказалось. Вместе с тем, Олег Смолин (КПРФ, Омская область) признался, что ошибочно задел слово «против» на сенсорном экране и попросил засчитать его голос «за».