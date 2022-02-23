23 февраля в Новосибирске прогремит грандиозный салют, который устроят военные на Михайловской набережной вечером. Ради него перекроют движение на одной из малых улиц. Также в программе дня — торжественное возложение венков к Монументу Славы.

В День Защитника Отечества в Новосибирске запустят фейерверки на Михайловской набережной. Салют начнется в 21.00 и продлится 20 минут. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), за это время в небо будет произведён запуск более 800 фейерверков.

Кроме того, артиллеристы ЦВО сделают 30 залпов из военных гаубиц. Для салюта задействуют более 40 военнослужащих. Незадолго до праздника синхронность выстрелов отработали в Кемеровской области на полигоне «Юргинский».

Из-за салюта и подготовки к нему с 08:00 до 22:00 будет перекрыто движение от площади Будагова до парковки у здания на Обской, 2. Проезд и парковка на территории будут разрешены только военной технике, используемой для организации салюта.

Также в Новосибирске 23 февраля прошла церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» с участием первых лиц города и области. Церемония началась в 12.00. Новосибирский метрополитен в День защитника Отечества будет работать в режиме выходного дня.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что почтовые отделения Новосибирской области изменили график работы перед 23 февраля.