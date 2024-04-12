Новосибирские власти сообщают, что одну из улиц на левом берегу города в ближайшее время перекроют почти на полгода — масштабные ремонтные работы не только усложнят жизнь автомобилистам, но и станут причиной изменения автобусного маршрута.

По данным пресс-центра Новосибирской мэрии, речь идет об улице Пархоменко в Ленинском районе. Перекрыть движение на ее участке от улицы Пермская до Троллейной планируется уже в грядущий понедельник — 15 апреля, а восстановить автомобильное движение городские власти намерены не ранее середины сентября — перекрытие, которое вводится на 5 месяцев, вызвано ремонтными работами по техническому перевооружению магистральной теплосети.

Изменения затронут и городской транспорт — по информации мэрии, маршрут следования изменит автобус №5 «Ул. Дюканова – Пос. Северный» — на время проведения работ он, в объезд закрытого участка дорожной сети, будет ходить в прямом и обратном направлениях по улицам Пархоменко, Пермская, Демьяновская и Троллейная, а далее – по действующей схеме. Схемы движения также поменяют автобусы № 12, 43, 60 и маршрутное такси № 63 — они тоже будут ходить по Пархоменко, Пермской, Демьяновской, и Троллейной (в зависимости от направления движения), далее – по действующим схемам.

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