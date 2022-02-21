Почтовые отделения Новосибирской области меняют график работы перед 23 февраля

График работы почтовых отделений в Новосибирской области изменится в преддверии Дня защитника Отечества и в сам праздничный день.

Как сообщает пресс-служба «Почты России», в предпраздничный день, 22 февраля, все региональные почтовые отделения, за исключением круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге, закроются на час раньше.

В сам праздник все почтовые отделения, кроме круглосуточных, работать не будут.

«23 февраля станет выходным днём для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных», — сообщили в «Почте России».

Уже 24 февраля региональные отделения российской почты вернутся к прежнему графику.

Как отмечают в пресс-службе организации, расписание работы конкретных отделений при необходимости можно уточнить в самих учреждениях, а также на карте и с помощью специального мобильного приложения «Почты России».

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске названы время и место проведения салюта 23 февраля.