В Новосибирске продают ледовую арену

В конце января объявление о продаже ледового дворца спорта и земельного участка площадью 1,08 Га появилось на сайте Avito.

«Ледовая арена постоянно сдается в аренду с максимальной загрузкой всех площадей – лед, спортивные залы, кабинеты. Земельный участок – 1,08 гектар. На участке также располагается здание автомойки на шесть постов, которое входит в стоимость», – сообщается в описании объекта недвижимости. Ледовый дворец спорта на земельном участке площадью 1,08 Га продают в Октябрьском районе Новосибирска.

Стоимость участка и всех расположенных на нём объектов в объявлении, размещённом в конце января на сайте Avito агентством недвижимости «Этажи», оценивается в 320 миллионов рублей. «На текущий момент окупаемость составляет шесть лет. Площадь участка и ставки аренды поля позволяют увеличить арендный поток на 15-25% (окупаемость 4,5-5 лет)», – указывает автор объявления информацию для потенциальных покупателей.

Общая площадь двухэтажной ледовой арены с антресолью и подвалом – 3959 кв. метров, а высота спортивного объекта – от 12,9 до 2,5 метров. По данным сервиса 2ГИС, по указанному в объявлении адресу: улица Воинская, 1/1 располагается ледовый дворец «Спортивный клуб армии».

Напомним, что во второй половине февраля на сайте N1 появилась в продаже элитная квартира в доме возле Центрального парка Новосибирска. Объект площадью 120 кв. метров с ремонтом, выполненным в античном стиле, оценили в 23 миллиона рублей.