Строящийся в Новосибирске ЛДС подорожал на 3 миллиарда

Вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов рассказал, из-за чего стоимость ледовой арены увеличилась на 30%.

Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, курирующий в правительстве региона ряд крупных инфраструктурных проектов, сообщил ТАСС, что привело к удорожанию строительства ледового дворца спорта на Левобережье Новосибирска на 30%.

По словам вице-губернатора, основной причиной произошедшего стал рост цен на стройматериалы, но были и изменения в проекте, которые должны положительно повлиять на конечный облик и функционал нового ЛДС. «Изначально у нас 10 млрд рублей была сумма самого дворца спорта с отделочными работами. Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание. Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% – 13 миллиардов рублей в сводной сметно-расчетной стоимости», – заявил Роман Теленчинов.

В настоящее время, как заверяет чиновник, изменения в проектно-сметной документации уже проходят государственную экспертизу, а задержек по текущим строительным работам на объекте и их финансированию нет.

Напомним, что 28 января вице-губернатор Роман Теленчинов и заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков провели пресс-конференцию в ТАСС, которую посветили вопросам строительного сезона 2022 года в Новосибирской области. В ходе беседы с журналистами они сообщили, что готовность ЛДС на конец декабря прошлого года составила 60%, а к 25 февраля ледовая арена будет полностью застеклена.