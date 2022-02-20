Квартиру за 23 миллиона рублей выставили на продажу в доме возле Центрального парка Новосибирска

На сайте N1 появилось объявление о продаже квартиры в центре Новосибирска, интерьер которой выполнен в античном стиле.

3-комнатную квартиру продают в доме № 39 по улице Романова (ЖК «Солярис» – «КС»), часть окон которого выходит прямо на Центральный парк Новосибирска. В элитной квартире выполнен ремонт в античном стиле по индивидуальному дизайн-проекту, а её стоимость продавцы оценили в 23 миллиона рублей.

Автор опубликованного на сайте N1.RU объявления указал, что жильё площадью 120 квадратных метров расположено на 16 этаже 17-этажного дома, а «грамотное сочетание роскоши и уюта создают неповторимую атмосферу данной квартиры». На прилагающихся фотографиях видно, что спальня квартиры похожа на королевский будуар, совмещённый санузел разделён занавеской, а одна из комнат отведена под кабинет.

В описании объекта также сообщается, что в отделке использовались высококачественные итальянские материалы, «на полу и стенах мраморная мозаика, паркетная доска и двери из массива дуба», вся мебель в комнатах выполнена из дерева одной породы, а освещение обеспечивают дизайнерские лампы, стилизованные под старинные светильники. «Кухня укомплектована всей необходимой встроенной бытовой техникой», – заверяет продавец квартиры в центре Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Новосибирске за 30 миллионов рублей выставили на продажу построенную в начале XX века усадьбу купца Семёна Вагина – двухэтажный дом на пересечении улиц Коммунистической и Советской.