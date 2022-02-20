Власти Новосибирска готовят снос аварийного ДК

Дом культуры имени Клары Цеткин на Левобережье Новосибирска признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Мэрия анонсировала планы по сносу здания.

Двухэтажное здание дома культуры, названного в честь феминистки Клары Цеткин, построили в 1933 году. Объект площадью 3,9 тысячи квадратных метра выполнен в стиле конструктивизма. Здание ДК располагается в Ленинском районе Новосибирска, по адресу: улица Котовского, 19.

О необходимости реконструкции ДК им. Клары Цеткин в мэрии Новосибирска заявляли ещё в 2012 году, но планы по масштабному ремонту и достройке здания тогда не осуществились. Через семь лет, в августе 2019 года власти города заговорили о сносе ставшего аварийным объекта.

Тогда вице-мэр и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова отмечала, что власти намерены демонтировать верхнюю часть здания дома культуры, но оставить в неприкосновенности его фундамент, чтобы позднее продолжить реконструкцию. Этот проект в городской администрации оценивали в 450 миллионов рублей, но какие-либо работы на территории ДК так и не начались.

Планы муниципалитета относительно аварийного ДК вновь изменились в текущем году. Теперь мэрия Новосибирска разрабатывает план по сносу дома культуры. В заключении экспертизы, которую провели по заказу городской администрации, говорится, что постройка находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции.

Напомним, что 16 февраля у депутатов Совета депутатов Новосибирска вновь возникли вопросы к условиям продажи муниципального имущества мэрией Новосибирска. Ростислав Антонов выяснил, что проданный муниципалитетом автомобиль при перепродаже в течение двух недель подорожал на 22%.