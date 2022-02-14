Проектировщик красноярского метрополитена отсудил у региональных властей 48 миллионов рублей

Арбитражный суд Красноярского края обязал региональное транспортное управление заплатить 47,8 миллионов рублей компании, занимавшейся разработкой проектно-сметной документации городского метрополитена. Согласно иску проектировщика, краевое ведомство не приняло проект до отправки на госэкспертизу.

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с краевого государственного казённого учреждения «Краевое транспортное управление» 47,8 млн руб. в пользу АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИСИЗ»), которое выполняло корректировку проектно-сметной документации строительства городского метрополитена.

Иск к краевому ведомству поступил в суд 19 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба арбитража 14 февраля.

Как следует из искового заявления, управление уклонилось от приёмки части выполненных работ и передало их на госэкспертизу.

«С учётом отрицательных заключений государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, АО “КрасноярскТИСИЗ” полагало, что устранение любых замечаний является его обязанностью в рамках гарантийных обязательств, а не в рамках выполнения работ по государственному контракту»,— говорится в сообщении суда.

Проектировщик изначально требовал взыскать с организации 230,6 млн руб., но после того, как ответчик выплатил основной долг на 206,7 млн руб., сумма была скорректирована и составила 48,2 млн руб. Однако суд удовлетворил эти требования лишь частично.

«Поскольку истцом также допущены нарушения условий контракта, денежные средства в размере 501,5 тыс. руб. в виде штрафов за непредставление заказчику для утверждения программы выполнения инженерных изысканий, за непредставление сведений о привлечении субподрядчиков, неустойки за просрочку сдачи выполненных работ, начисленных ответчиком по контракту, подлежат удержанию из суммы обеспечительного платежа»,— пояснили в суде.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, проект строительства красноярского метрополитена, начатого ещё в 1990-х годах, возродили в 2019 году. Средства на разработку проектно-сметной документации в размере миллиарда рублей были выделены региону в рамках федерального проекта «Экология». Стоимость работ, изначально составлявшая 128 млн руб., находится на стадии переоценки по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, посчитавшего проект слишком дорогостоящим. Пока документация так и не получила одобрения федерального правительства, хотя запустить подземный транспорт планировалось уже в ближайшие годы.