Правительство России не одобрило проект строительства метро в Красноярске

Проект строительства метрополитена в Красноярске ещё не одобрен и находится на стадии доработки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным 14 сентября.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что проект метрополитена в Красноярске ещё дорабатывается, отчитываясь о реализации аналогичных инициатив в других регионах на совещании главы государства с правительством и руководством партии «Единая Россия» во вторник.

«Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, — была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», — сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил на прямой линии с жителями региона 9 сентября, что строительство метрополитена в краевом центре стартует уже следующим летом. Он также отметил, что вопрос финансирования проекта планируется решить в ближайшее время.

Последняя сумма, в которую оценивались работы, составила 128 млрд руб. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил властям региона оптимизировать проект, чтобы максимально сократить затраты.

Предполагается, что поезда метро в Красноярске будут управляться автоматически. Поземный транспорт включит в себя две линии – участок длиной 9,76 км из шести станций и участок в 2,89 км из трёх станций. Общая протяжённость путей составит 12,65 км.

Кроме того, в рамках оптимизации проекта составы планируется сделать укороченными – из пяти-шести вагонов, а глубина пролегания метрополитена составит 25 м вместо 60 м, как задумывалось ранее.

Строительство метрополитена в Красноярске началось ещё в 1990-е годы, однако из-за проблем с финансированием работы периодически приостанавливались и окончательно были заморожены в 2013 году. Проект возобновился в 2019 году, когда в рамках федерального проекта «Экология» на разработку проектно-сметной документации метро был выделен миллиард рублей.

Завершить строительство красноярского метрополитена планируется в ближайшие три-четыре года.