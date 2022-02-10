Погибшим на шахте «Листвяжная» установят памятник в Кузбассе

Мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области установят в кузбасском посёлке Грамотеино этим летом. Открытие скульптуры планируется приурочить к Дню шахтёра.

Решение установить памятник было принято на встрече главы региона Сергея Цивилёва с родственниками погибших горняков и спасателей, сообщает Telegram-канал правительства Кемеровской области 10 февраля.

«Памятник погибшим на шахте «Листвяжная» установят на Аллее шахтёрской славы в Грамотеино», — говорится в сообщении.

Скульптура будет представлять собой сооружение из двух фигур и вертикальной плиты с именами погибших – такой вариант памятника был выбран в результате обсуждений и голосования. Саму аллею, как и прилегающую к ней территорию, планируется благоустроить.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метано-воздушной смеси погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. В конце декабря Беловский городской суд Кузбасса приостановил деятельность шахты на 90 дней.

После ЧП были возбуждены уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ). В числе задержанных по факту трагедии – президент владеющего шахтой холдинга «СДС» Михаил Федяев, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и экс-гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, которого обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности.

Как стало известно в январе, шахта «Листвяжная» может лишиться лицензии на право пользования недрами из-за несоблюдения норм по уровню добычи угля. Об этом сообщили в Роснедрах.