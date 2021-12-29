Суд не пошёл навстречу адвокатам главы кузбасского холдинга «СДС», оставив его под стражей

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты президента холдинга «СДС» Михаила Федяева, арестованного по делу о трагедии на шахте «Листвяжная». Адвокаты просили о смягчении меры пресечения.

Как говорится в сообщении суда от 29 декабря, решение Центрального районного суда Кемерова от 15 декабря об аресте Михаила Федяева остаётся в силе. Согласно соответствующему постановлению, глава холдинга «СДС» будет находиться под стражей до 14 февраля 2022 года.

Ранее сторона защиты подала апелляционную жалобу на решение о данной мере пресечения, попросив её смягчить.

Михаил Федяев, которому принадлежит 50% акций отраслевого холдинга «СДС» — АО ХК «СДС-Уголь», включающего в себя ООО «Шахта Листвяжная», обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

15 декабря также были арестованы генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор холдинга Антон Якутов, а также главный инженер шахты Анатолий Лобанов, обвиняемые по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Они останутся под стражей до 25 января 2022 года. Уже на следующей день в холдинге было назначено новое руководство.

Кроме того, арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасимёнок, обвиняемые в нарушении промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ), а также инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, в отношении которых заведено уголовное дело о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек – 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.