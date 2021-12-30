Суд приостановил работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Беловский городской суд в Кузбассе на 90 суток приостановил деятельность шахты «Листвяжная» по ведению горных работ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора.

Как сообщили в ведомстве, соответствующее постановление датировано 13 декабря. ООО «Шахта «Листвяжная» подало жалобу, однако 28 декабря Кемеровский областной суд оставил решение о приостановке без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

«Судом было отмечено, что приостановление горных работ не влечет приостановление деятельности по устранению выявленных нарушений и не является препятствием к их устранению», — указали в пресс-службе Ростехнадзора.

Уточняется, что возобновление горных работ по добыче в шахте возможно лишь при условии разработки ООО «Шахта «Листвяжная» проектной документации, прошедшей необходимые согласования и экспертизы.

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария. Под землей находились 285 человек. В результате взрыва метана погиб 51 человек.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ) в отношении директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова, а также начальника участка Сергея Герасименка. Кроме того, обвинения предъявили инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора Вячеславу Семыкину и Сергею Винокурову. В отношении них возбуждены уголовные дела о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).

После трагедии были задержаны президент холдинга «СДС» Михаил Федяев по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями ( ч. 2 ст. 201 УК РФ), экс- гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов — их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).