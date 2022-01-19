Шахта «Листвяжная» в Кузбассе может лишиться лицензии на право пользования недрами

У шахты «Листвяжная» в Кузбассе могут досрочно отозвать лицензию на право пользования недрами из-за несоблюдения норм по уровню добычи угля. Решение будет принято на заседании комиссии, сообщили ТАСС в Роснедрах.

Росприроднадзор выявил нарушения в части норм добычи угля на шахте «Листвяжная» (входит в холдинг «СДС») в Кузбассе. Уточняется, что уровень добычи полезного ископаемого не соответствует нормам, установленным техническим проектом. Материалы внеплановой проверки Росприроднадзора по выполнению обязательных требований использования лицензии на недра находятся в Роснедрах.

«Вышеуказанные материалы проверки будут рассмотрены на заседании соответствующей комиссии [Комиссии по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами] в соответствии с требованиями, установленными порядком прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами», — цитирует представителя ведомства агентство. Дата заседания не сообщается.

ООО «Шахта Листвяжная» на срок до 31 декабря 2040 года выдана лицензия на пользования недрами с целью разведки и добычи ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария. В результате взрыва метана погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Всего под землей находились 285 человек. По факту ЧП возбуждены уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ) в отношении директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова, а также начальника участка Сергея Герасименка. Обвинения о халатности предъявлены двум сотрудникам Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора.

После происшествия были задержаны президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, экс- гендиректор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, бывший технический директор холдинга Антон Якутов и главный инженер шахты «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Деятельность по ведению горных работ шахты приостановлена на 90 дней.