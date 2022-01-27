Средства, полученные от продажи имущества новосибирской нефтебазы «Красный Яр» обязали вернуть в конкурсную массу. Такое решение принял Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Напомним, что в 2021 году имущество нефтебазы «Красный яр» за 185,5 миллиона рублей с торгов купил «Картонно-бумажный комбинат» известного новосибирского бизнесмена Игоря Диденко. Деньги были перечислены на счет банка «Зенит», где и находятся до сих пор. Платежные поручения, которые отправлялись конкурсным управляющим Сергеем Русляковым в банк, отклонялись в связи с наложением финансовой организацией ареста на денежные средства. Арест 185,5 миллионов рублей случился из-за имеющейся задолженности в 5,7 миллионов рублей. Это спорная сумма, которую «Красный Яр» не признает, пытаясь доказать свою позицию в суде – речь идет о невыплаченных премиях бывшим руководителям предприятия.

На сегодня история с заморозкой движения по счету, относящегося к нефтебазе «Красный Яр» в банке «Зенит», движется к своему логическому финалу. В январе Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал сторону конкурсного управляющего Михаила Руслякова и еще раз предписал банку «Зенит» разблокировать движение средств по счету. Корреспондент «Континента Сибирь» узнал, случилось ли то, чего ждут от «Зенита» вот уже больше полугода.

20 января Седьмой арбитражный апелляционный суд вынес следующее постановление: «Определение от 17 ноября 2021 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45- 7621/2015 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ПАО Банк «Зенит», ООО «РНГО», Малетина Сергея Васильевича — без удовлетворения».

Как пояснил «Континенту Сибирь» Михаил Русляков, очередное постановление вовсе не гарантирует, что дело можно считать закрытым. Скорее всего, представители банка «Зенит» подадут очередную апелляцию и, тем самым, оттянут время наступления логичного финала – передаче денег от продажи тем, кому должен «Красный Яр», в том числе и сотрудникам предприятия для погашения заработной платы.

В постановлении также говорится, что ПАО «Банк Зенит» может обжаловать решение в порядке кассационного производства в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в течение одного месяца.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием событий.