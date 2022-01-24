Какие рестораны грузинской кухни предпочитают жители Новосибирска?

Дмитрий Катаев
 
ресторан грузинской кухни

«Континент Сибирь»  предлагает своим читателям поделиться мнением и принять участие в голосовании.

В каком из перечисленных новосибирских заведений вы предпочитаете пробовать блюда грузинской кухни?

Результаты опроса

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