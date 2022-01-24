Какие рестораны грузинской кухни предпочитают жители Новосибирска?

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Экс-глава Минздрава Иркутской области предстанет перед судом по делу о закупке фальсификата
16:58
«Все предпосылки для начала пятой волны уже есть»: губернатор призвал новосибирцев соблюдать меры безопасности
15:43
Штамм коронавируса «омикрон» выявили в Кузбассе
14:40
Андрей Травников обозначил механизмы привлечения молодых кадров в экономику региона
14:09
Николай Цискаридзе заключил договор с НОВАТом
14:00
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон»
12:47
Суд арестовал имущество новосибирской «Клиники НИИТО» на 87 млн рублей
11:45
Новосибирские ученые создают компьютерные методы диагностики диабета
11:44
Металлопрокатное производство появится на месте «Искитимского шиферного завода»
10:02
Мэрия Новосибирска утвердила список растений для озеленения города
9:16
Вместо закрывшегося в Новосибирске кафе «Мамин сибиряк» запустится новое заведение
9:02
На месте PRIMETIME COFFEE в центре Новосибирска откроется ресторан Hudson
19:01
Пожарные ликвидировали возгорание в новосибирском ТЦ «Гранит»
17:18
Двенадцать новосибирцев скончались от коронавируса за сутки
12:54
Усиление мороза до -31 градуса прогнозируют синоптики в Новосибирской области
12:03
Двух старшеклассников в Красноярске арестовали по делу о ложном минировании
17:14
Сибиряки продолжают умирать от коронавируса. Сводка по регионам Сибири
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
Как потратить 2 миллиона на стартап, но так и не запустить...
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Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting