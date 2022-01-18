Мэру Новосибирска Анатолию Локтю присвоили звание «Ветеран труда»

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка подписал распоряжение о присвоении звания «Ветеран труда».

Распоряжение о присвоении звания 144 жителям Новосибирской области опубликовано на сайте правительства региона. Больше всего награжденных, согласно документу, проживают в Ленинском районе Новосибирска — 14 человек. В Центральном районе города, где проживает мэр Анатолий Локоть, ветеранами труда стали еще 4 человека.

В распоряжении сообщается, что звание присваивается, в частности, людям, награжденным орденами, медалями, грамотами или удостоенным почетных званий за заслуги в труде и продолжительную работу. Например, лица, получившие ордена, медали и почетные звания СССР или РФ, награжденные почетными грамотами президента РФ, ведомственными знаками отличия и другим. Напомним, в 2014 году Анатолий Локоть был награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

Также звания удостаиваются лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Звание ветерана труда даёт право на получение некоторых льгот. В частности, ежемесячная денежная выплата за этот статус составляет 418, 13 руб., а в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения выплата будет увеличена на 23,32 руб.

Ранее звание «Ветеран труда» было присвоено Николаю Мамулату, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.