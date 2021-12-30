Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» подвело итоги 2021 года

В уходящем году Новосибирское областное отделение общероссийского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса вышло на четвёртую строчку в общем рейтинге отделений «ОПОРЫ РОССИИ».

20 декабря Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» подвело итоги 2021 года. Одним из достижений этого года стал выход объединения новосибирских предпринимателей на четвёртую позицию в общероссийском рейтинге эффективности отделений организации.

Эксперты Новосибирского областного отделения организации участвуют в работе Общественной палаты и «Народного фронта». К концу года представители областного отделения организации вошли во все общественные советы при правительстве Новосибирской области и мэрии Новосибирска, сумели наладить активное взаимодействие с городской, областной и генеральной прокуратурой России, благодаря которому в 2021 году Новосибирск посетил генпрокурор Игорь Краснов.

В комментарии «Континенту Сибирь» председатель НОО «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов рассказал, что отделение продолжает активно развиваться количественно и качественно. «В организацию вступают новые члены, создаются новые комитеты и комиссии. В следующем году мы продолжим расширение нашей региональной сети местных отделений и повышение экспертности членов Новосибирского областного отделения. Все больше новосибирцев и жителей области хотят заниматься бизнесом, а мы готовы помогать им в этом! Все предприниматели нуждаются в защите, общении и развитии. Именно это – главный принцип в работе ОПОРЫ РОССИИ», – отметил он.

Поздравить членов Новосибирского областного отделения общероссийского объединения предпринимателей с их успехами в 2021 году в этот день решили министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, его заместитель Вадим Васильев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат, а также начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

Игорь Салов кратко напомнил и о других достижениях отделения в 2021 году. Так, в июне делегация НОО «ОПОРА РОССИИ» участвовала в работе Петербургского международного экономического форума, где рассказывала о своём производственном проекте «Развитие», суть которого состоит в кооперации бизнесменов МСП-сегмента с оборонными предприятиями. Первым она позволяет значительно расширить ассортимент своей продукции за счёт использования высокотехнологичного оборудования, а вторым – повысить загрузку мощностей продукцией гражданского сектора.

В диалоге с властями региона НОО «ОПОРА РОССИИ» вырабатывает новые меры поддержки бизнеса в период пандемии. В сотрудничестве с минпромторгом Новосибирской области и центром «Мой бизнес» Новосибирское областное отделение организации регулярно проводит обучение предпринимателей в области экономики, IT, юриспруденции и других компетенций, важных для ведения бизнеса.

Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ» Наталья Кошелева добавила, что не стоит забывать и о социальной работе организации: «Хочу напомнить, что наша коллега Наталья Пинигина инициировала проект «Путь домой», в котором мы помогаем заключённым получить новую профессию, открыть своё дело и встать на путь ресоциализации. В 2021 году этот проект был масштабирован сразу на несколько учреждений ГУФСИН, расположенных в Новосибирской области. И это лишь один пример нашей социальной активности».

После подведения итогов 2021 года предприниматели дружно отдохнули в караоке-баре «Ухо и медведь», где устроили тематическую вечеринку в стиле восьмидесятых-девяностых годов.