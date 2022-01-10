Президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат» предстанет перед судом по делу о хищении акций на 600 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца. Его обвиняют в хищении пакета акций стоимостью почти 600 млн рублей.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

Александра Одинца обвинили в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По версии следствия обвиняемый «путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера получил от него документы о якобы произведенном расчете по сделке купли-продажи акций крупного новосибирского предприятия».

Впоследствии, на основании полученных документов, обвиняемый, по данным прокуратуры Новосибирской области, зарегистрировал право собственности на пакет акций на себя и свое доверенное лицо, не произведя фактической оплаты. В результате действий фигуранта дела его деловой партнер лишился пакета акций стоимостью более 593 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что не соответствующие действительности сведения об оплате акций фигурант дела позже представил в суде в качестве доказательств якобы их правомерного приобретения.

«В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении указанных преступных действий он не признал», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Отметим, в 2015 году в отношении Александра Одинца было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу и хищении акций ЗАО «Опытный завод электропривод» и ОАО «Электроагрегат» на общую сумму более 39,9 млн рублей.

В 2018 году Одинец был признан виновным в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 900 тыс. рублей по делу о мошенничестве с имуществом АО «Электроагрегат». По данным правоохранительных органов, в результате действий Одинца и бывшего директора предприятия Владимира Цыкина АО «Электроагрегат» незаконно приобрело право собственности на недостроенное здание станции нейтрализации. Ущерб составил 23 млн рублей.

Напомним, ранее по делу «Электроагрегата» был осужден бизнесмен Евгений Грибов. По версии следствия, он на подконтрольные юридические лица приобрел право собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие АО «Электроагрегат», причинив последнему ущерб на сумму 77 млн рублей.