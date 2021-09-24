Почетный президент АО «Электроагрегат», генеральный директор АО «Проект-До» АЛЕКСАНДР ОДИНЕЦ в интервью «Континенту Сибирь» поделился своим мнением о проблеме миграции населения с территории Сибири и Дальнего Востока, а также о том, как этот процесс можно остановить.

— Александр Константинович, в последнее время в обществе активно обсуждаются направления дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока. Насколько, на ваш взгляд, критична проблема оттока населения из региона, и в первую очередь молодежи, квалифицированных кадров?

— За последние пять лет, к сожалению, проблема только обострилась. Констатирую, что среди моих коллег по работе, друзей, родственников очень многие уехали в другие регионы. В основном это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и дальнее зарубежье. Самое обидное, что уезжают талантливые, высокообразованные, перспективные люди. Есть потери и на предприятиях Холдинга «Электроагрегат».

В течение года в Москву переехали, пройдя жесткие кадровые процедуры, главный конструктор и главный технолог головного предприятия. Молодые, легкообучаемые, уже «созревшие» специалисты, которые быстро восприняли специфику создания новых образцов вооружения. Есть тенденция — ветераны работоспособного возраста уезжают вслед за детьми. Получается, что Россия превращается по народорасселению в страну-головастик. Голова и большая часть тела находятся в Центральной России, Москве. За головой тянется длинный тоненький хвостик, который идет в основном вдоль железной дороги на Восток. И это при том, что все основные природные ресурсы нашей страны сосредоточены за Уралом: от байкальской воды — до тихоокеанских биоресурсов, не говоря уже о богатейших недрах этой территории.

— Каково ваше видение этой проблемы уже федерального уровня и как она может решаться?

— Это действительно острейшая проблема, и именно федерального уровня. В XIX — начале XX века, и особенно при премьер-министре Столыпине, огромные потоки денежных средств вливались в освоение восточной территории. Тогда государственные мужи понимали, что без этих территорий Россия жизнеспособной и конкурентоспособной не будет. Малоземельным крестьянам из средней полосы России и Малороссии выдавались огромные ссуды на осуществление переезда. Земли выделялось столько, сколько позволял трудовой потенциал семьи. Но максимум через два года тебя обязательно посетит государственный урядник и проверит, как земля возделывается. Но разбазаривания и проедания ссуд было очень мало. Ссуды хватало на первичное возделывание земли, покупку инвентаря, семенного фонда, скотины и птицы.

Благодаря этим и другим мерам к 1917 году районы восточнее Уральской гряды превратились в динамично развивающийся огромный регион, который занимал 1/8 часть всей суши.

Так как на трудный переезд решались мужественные, сильные духом люди, с крепкими семьями, динамика прироста населения была даже выше, чем в европейской зоне.

— Но ведь на сегодня в стране есть множество программ развития сибирских и дальневосточных земель. По вашему мнению, они не решают всех проблем?

— Сама жизнь и объективная статистика говорят о том, что осуществляется все не так, как задумывалось.

— Что же нужно предпринять, чтобы остановить отток населения с территорий Сибири и Дальнего Востока?

— Ничего не надо выдумывать. Простые и понятные правила игры уже давно придуманы в СССР, США, Канаде, Дании, Норвегии и других северных странах. Прежде всего, за счет федерального бюджета, во-первых, вернуться к системе районных коэффициентов. Если инженер в Новосибирске и условном Воронеже имеют одинаковый размер оплаты труда, то в Новосибирске к его заработной плате добавляется районный коэффициент — 1,2–1,25%. А на Камчатке, в Якутии, Чукотке еще больше — 1,8%. Почему так много? Просто человеку требуются дополнительные средства — на отопление, на зимние теплые вещи для всех членов семьи, на более дорогие продукты. Да и в отпуск к теплому морю раз в год надо съездить. Во-вторых, установить четкие правила оплаты труда для всех уровней государственных служащих и работников отраслевых предприятий, контрольный пакет акций которых находится у государства. Естественно, размер оплаты труда мастера на предприятии легкой промышленности и авиапрома должен отличаться. Но оклады на предприятиях государственных холдингов в разных регионах страны должны быть одинаковыми.

Мастер сборочного цеха Новосибирского АО им. Коминтерна должен иметь базовый оклад, одинаковый с мастером АО «Купол» города Ижевска или АО «НИИРТ» города Нижний Новгород, так как все предприятия входят в один государственный специализированный концерн «Алмаз-Антей». По такому же принципу должен устанавливаться фонд оплаты труда и в других отраслях народного хозяйства. В этом случае значимость и привлекательность надбавки районного коэффициента будет действенна.

— Александр Константинович, при введении районного коэффициента себестоимость продукции в восточных регионах страны будет выше? Учитывая, что основным критерием при реализации конкурсных процедур и в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223, где основным критерием является цена, предприятия Сибири и Дальнего Востока будут проигрывать?

— Нет другого выхода, кроме как введение в конкурсную документацию объективных повышающих коэффициентов для предприятий, в равной степени удаленных от Москвы. Да, это требует сиюминутных дополнительных средств федерального бюджета. Вот здесь и требуется государственная воля. Или сиюминутные траты, или перспектива жизнеспособности России и будущих поколений. Поверьте, затраты на районный коэффициент и преференции предприятиям восточной части страны сопоставимы с затратами на комплексное освоение юго-восточной территории Москвы.

— А как, по вашему мнению, в эту концепцию впишутся предприятия малого и среднего бизнеса?

— Впишутся. И очень гармонично. Если будет развиваться крупный федеральный бизнес, частный бизнес под это подстроится и гармонично вольется.

— После посещения районов Сибири министр обороны РФ Сергей Шойгу огласил несколько интересных инициатив в разрезе рассматриваемой темы. Как вы к этому отнеслись?

— Крайне положительно и с большим энтузиазмом. Как никто другой, истинный сибиряк Сергей Кужугетович понимает важность вопросов стабилизации социально-экономической обстановки в восточных регионах. Смелый, но откровенный и жизненно необходимый подход.

— Сколько времени, на ваш взгляд, отпущено России для решения рассматриваемой проблемы, чтобы отрицательные тенденции не стали необратимыми?

— Честно говоря, Великая Отечественная война дала огромный положительный импульс для переселения в восточные регионы ученых, хозяйственников, преподавателей, высококвалифицированных специалистов, деятелей искусства.

Сейчас трудоспособно третье поколение этих талантливых людей. Ведь уже сейчас, в преддверии Дня машиностроителя, можно констатировать, что из более 300 производственных предприятий, эвакуированных только в Новосибирскую область, выжило не более двух десятков. К сожалению, подобные тенденции не только в машиностроении. Если не предпринять меры на федеральном уровне, то четвертое поколение выберет другие регионы для реализации жизненного и трудового потенциала.

Пользуясь случаем, поздравляю всех читателей «Континента Сибирь» с наступающим Днем машиностроителя. Желаю счастья, оптимизма и веры в несгибаемый дух нашей страны!