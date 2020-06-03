Руководитель компаний «Новоград Истейт» и «Электропривод» Юрий Николаев обратился в суд, потребовав возобновить уголовное преследование председателя совета директоров ОАО «Электроагрегат» Александра Одинца.

Заявление подано в Октябрьский районный суд Новосибирска. Истец требует признать незаконным постановление следователя о прекращении в отношении Одинца уголовного дела, возбужденного по статьям 303 и 159 УК РФ.

Напомним, суд над Александром Одинцом начался в сентябре 2015 года. Уголовное дело было возбуждено по факту фальсификации неустановленными лицами доказательств по гражданскому делу и хищения акций ЗАО «Опытный завод электропривод» и ОАО «Электроагрегат» на общую сумму более 39,9 млн рублей. По версии ряда акционеров «Электроагрегата» они лишились дивидендов из-за махинаций топ-менеджеров завода с недвижимостью. В итоге на скамье подсудимых оказались и Одинец, и бывший директор завода Владимир Цыкин, который инициировал возбуждение дела.

В октябре 2017 года обвинение было предъявлено непосредственно Александру Одинцу. В декабре 2018 года уголовное дело в отношении бизнесмена было прекращено по решению следствия. Обратившийся в суд с заявлением Юрий Николаев вместе с новосибирским бизнесменом Евгением Грибовым, руководителем АО «Новоград», являются соучредителями общественной организации «Сибирский острог». Ранее Евгений Грибов подвергался уголовному преследованию, которое он связывал с корпоративным конфликтом акционеров «Электроагрегата» и персонально Александром Одинцом.

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