Глава «Новограда» Евгений Грибов поможет компаниям защититься от рейдерства

Крупный новосибирский девелопер Евгений Грибов, фигурант уголовного дела о хищении имущества завода АО «Электроагрегат» создал организацию, цель которой не допустить вмешательства правоохранительных органов в финансово-хозяйственную деятельность предприятий, в гражданско-правовые споры, если речь не идет о хищении бюджетных средств. Об этом он заявил 11 декабря на пресс-конференции в «Интерфаксе».

АО «Электроагрегат» производит дизельные, бензиновые электростанции и агрегаты всех степеней автоматизации, аэродромные передвижные агрегаты, зарядные устройства и базы для обслуживания любых типов аккумуляторных батарей, а также других изделий двойного назначения и спецтехники.

«Создана новосибирская региональная общественная организация по оказанию правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог», которая будет защищать права предпринимателей. Организация заключила соглашение о сотрудничестве с аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области, с общественными организациями, адвокатскими коллегиями и юридическими агентствами», — сказал Евгений Грибов. Он отметил, что в целом работа организации направлена на создание условий для безопасного ведения бизнеса и, в конечном счете, для улучшения инвестклимата в регионе.

Напомним, что в декабре 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал Грибова виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В дальнейшем Новосибирский областной суд оставил приговор в силе. В октябре 2018 года Грибов был переведен в колонию-поселение из колонии общего режима, после был освобожден условно-досрочно, но постановление об УДО опротестовала прокуратура, и девелопера вернули в колонию-поселение. В ноябре 2019 года суд заменил ему неотбытую часть наказания исправительными работами.

По материалам дела, Грибов в 2012 году на подконтрольные юридические лица приобрел право собственности на объекты недвижимого имущества, принадлежащие ОАО «Электроагрегат», причинив ему ущерб на сумму 77 млн рублей.

Президент совета директоров ОАО «Электроагрегат» Александр Одинец, в свою очередь, получил четыре года условно со штрафом в 900 тыс. рублей по делу о мошенничестве с имуществом завода. Одинцу было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) по делу о хищении акций АО «Электроагрегат».

«В результате уголовного преследования Грибова пострадавшими оказались не только сам девелопер, который отбывал наказание в местах лишения свободы. Под каток, под изъятие имущества попали коммерческие организации, которые весьма далеко находятся от Грибова, от тех действий, которые были предъявлены ему в обвинении», — сказал председатель коллегии адвокатов НСО «Правоград» Сергей Николаев. Он высоко оценил шансы на пересмотр этого дела «без привлечения тяжелой артиллерии в виде Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)».

Сам Евгений Грибов считает что уголовное дело, связанное с АО «Электроагрегат», в котором ему ранее принадлежала почти половина пакета акций рыночной стоимостью более 1,7 млрд рублей (включая пакеты акций в предприятиях-спутниках «Электроагрегата»), — это классический пример рейдерского захвата. Бизнесмен намерен бороться за справедливый пересмотр дела. Ряд обращений направлен от лица самого Грибова в прокуратуру региона, чтобы надзорное ведомство могло обжаловать приговор.

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