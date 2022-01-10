Новосибирскому экс-прокурору отказали в освобождении из-под стражи

Новосибирский областной суд отказал в смягчении меры пресечения бывшему прокурору Дзержинского района Новосибирска Олегу Бушмакину, отправленному в СИЗО по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в Новосибирском областном суде 10 января, мера пресечения арестованному экс-прокурору Дзержинского района Новосибирска Олегу Бушмакину оставлена без изменения.

Напомним, Олег Бушмакин был задержан 9 декабря 2021 года, на следующий день его заключили под стражу по обвинению по ст. 290 УК РФ – получение взятки и ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

По данным следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин получил от директора АО «Сибма» Сергея Долгушина через посредников взятку в размере 150 тыс. руб. Эта сумма предназначалась за предоставление материалов процессуальной проверки, которая велась в отношении предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, как считает следствие, в 2018 году бывший прокурор незаконно поручил начальнику районного отела полиции поставить на миграционный учёт иностранного гражданина, тем самым превысив должностные полномочия.

Ранее также сообщалось о том, что в конце декабря 2021 года суд избрал меру пресечения задержанному томскому депутату Ксении Фадеевой.