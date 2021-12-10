Главное управление СКР возбудило дело в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Правоохранитель подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение взятки и превышение должностных полномочий).

«В настоящее время по месту жительства Бушмакина проводится обыск, после чего планируется задержать его, предъявить обвинение и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве вечером 9 декабря.

Как установило следствие, с мая по июль 2019 года Бушмакин, будучи прокурором Дзержинского района Новосибирска, получил при посредничестве 150 тыс. руб. от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина, которому пообещал предоставить материалы процессуальной проверки в отношении него по факту уклонения от налогов.

Также, по данным следствия, в 2018 году экс-прокурор превысил должностные полномочия, незаконно поручив начальнику райотдела полиции поставить на миграционный учёт иностранного гражданина.

Напомним, накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГБУ Новосибирской области «Центр креативных индустрий».

Ранее также в прокуратуре Новосибирской области назвали факт получения самой крупной взятки, а также суммы наибольшего ущерба от коррупционных преступлений в регионе в 2021 году.