Суд избрал меру пресечения задержанному томскому депутату Ксении Фадеевой

Независимому депутату гордумы Томска Ксении Фадеевой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Накануне её задержали московские правоохранители.

Кировский районный суд избрал меру пресечения депутату Городской Думы Томска Ксении Фадеевой, которая была задержана 28 декабря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда 29 декабря, ей инкриминируются ч.3 ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества использованием служебного положения) и ч.3 ст.239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия (…) избрать меру пресечения в виде запрета использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общение с лицами, которые как-то могут проходить по делу, посещение публичных мероприятий», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы суда.

Независимый депутат гордумы Томска, экс-глава местного штаба Алексея Навального (запрещённая в РФ организация) Ксения Фадеева была задержана накануне. Как уточняет «Интерфакс», оперативные мероприятия проводили сотрудники правоохранительных органов из Москвы.

После задержания Ксении Фадеевой другой независимый депутат Городской Думы Томска Андрей Фатеев, ранее также принимавший участие в деятельности запрещённого в России оппозиционного штаба, заявил о том, что покинул страну. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале депутата во вторник. Фатеев не исключил, что в отношении него уже заведено уголовное дело.

Ранее из России уехал оппозиционный депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко. В декабре он рассказал в соцсетях, что находится в Греции. По словам руководства горсовета, лишать Бойко депутатских полномочий пока не планируется, так как для этого нет оснований.