Новосибирскому экс-прокурору избрали меру пресечения

По решению районного суда бывший прокурор Дзержинского района Новосибирска, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взятки, заключен под стражу.

«10 декабря 2021 года Железнодорожным районным судом г. Новосибирска по ходатайству старшего следователя первого следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в г. Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета РФ Нахтигаль Е.Я. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего прокурора Дзержинского района г. Новосибирска Бушмакина Олега Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 10 февраля 2022 года», – сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда Новосибирска.

Как рассказывал «Континент Сибирь», следствие установило, что с мая по июль 2019 года Бушмакин, будучи прокурором Дзержинского района Новосибирска, получил при посредничестве 150 тыс. рублей от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина, которому пообещал предоставить материалы процессуальной проверки в отношении него по факту уклонения от налогов.

Напомним, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГБУ Новосибирской области «Центр креативных индустрий».

Ранее также в прокуратуре Новосибирской области назвали факт получения самой крупной взятки, а также суммы наибольшего ущерба от коррупционных преступлений в регионе в 2021 году.