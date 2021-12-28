В Томске задержана депутат городской Думы

Во вторник, 28 декабря, появилась информация о задержании депутата Городской Думы Томска Ксении Фадеевой. Ранее народная избранница руководила местным штабом Навального – организации, признанной в России экстремистской.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источник, депутат томской Гордумы задержана по подозрению в преступлениях по ч. 3 ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 239 УК (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Источник издания также сообщает, что по месту жительства Фадеевой прошли обыски.

Ксения Фадеева была избрана в гордуму Томска в сентябре 2020 года в качестве независимого депутата. Также ранее она руководила местным отделением штаба Алексея Навального (запрещённая в РФ организация). В апреле 2021 года Фадеева была арестована на 30 суток, а в мае – оштрафована на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционного политика.

Напомним, что независимый депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко покинул страну из-за уголовного преследования оппозиционеров. Как рассказал депутат, сейчас он находится в Греции. По словам спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, лишать Бойко мандата пока не планируется.