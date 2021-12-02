Депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко уехал из России в Грецию

25 ноября независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Он находится в столице Греции, в Афинах.

Вечером 1 декабря Сергей Бойко в прямом эфире на своем Youtube канале сообщил, куда именно он уехал с семьей из России. По словам депутата новосибирского горсовета, он находится в Греции.

«Я на самом деле в Афинах. Есть такой город. <…> Я просто был в командировке в Греции, когда возник вопрос, что в Россию-то я вернуться не очень могу, и мы с женой еще на месяц продлили квартиру.<…> Что будет дальше — не знаю», — сказал Сергей Бойко, уточнив, что в ближайший месяц останется в Греции.

Сергей Бойко также прокомментировал ситуацию с депутатским мандатом. По словам Бойко, в горсовете Новосибирска считают, что отсутствие депутата не является основанием для отзыва мандата

«Депутат не получает зарплату, поэтому обязанностей на нем ровно столько, сколько он считает нужным, сколько несет его ответственность перед избирателями. <…> Формально они не могут отозвать, поэтому тут я сам буду решать, сохранять мне мандат или нет», — сказал Бойко, уточнив, что многие народные избранники бывают в длительных командировках, и это не мешает им полноценно выполнять свои обязанности.

Он уточнил, что будет решать вопрос мандата «исходя из пользы для округа».

«Если полезнее виртуальный депутат коалиции («Новосибирск 2020» — «Континент Сибирь»), значит, будет виртуальный депутат коалиции, тем более что есть совершенно не виртуальные помощники, которые также в Новосибирске проводят приемы, решают проблемы избирателей, помогают мне подписывать исполненные наказы», — рассказал депутат горсовета.

Напомним, по словам Бойко, поводом для такого решения стало уголовное преследование уфимской оппозиционной активистки Лилии Чанышевой.

«На прошлой неделе у меня заканчивался контракт, и я должен был вернуться домой из командировки в Новосибирск. Но есть нюанс. В материалах дела Лилии Чанышевой (экс-координатор запрещенной в РФ организации – штаба Алексея Навального в Уфе, арестованная 10 ноября по обвинению в создании экстремистского сообщества) достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть», — написал Сергей Бойко 25 ноября в соцсетях.

Напомним, что ранее председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев прокомментировал «Континенту Сибирь» сложившуюся ситуацию. По его словам, несмотря на выезд Сергея Бойко за границу на неопределённый срок, пока нет оснований лишать его депутатского мандата.