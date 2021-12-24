24 декабря во время итоговой пресс-конференции спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив не исключил, что второй уровень дороги в сторону Академгородка, который планируется возвести для разгрузки городской дорожной сети, будет построен с привлечением концессионера.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на итоговой пресс-конференции 24 декабря допустил, что для строительства второго уровня дороги на улице Большевистской в сторону Бердского шоссе в Новосибирске может быть заключено концессионное соглашение. Деньги в бюджет региона в этом случае будут возвращаться через оплату проезда по новому объекту.

«Новосибирск развивается, мы строим почти два миллиона квадратных метров жилья в год, к нам едут жить люди из других регионов. Соответственно, надо улучшать дорожную сеть, чтобы люди комфортно себя чувствовали. Мы уже доходим до того, что нам до Бердска, до Академгородка надо второй уровень дороги строить, её расширять некуда. Вот тут могут быть уместны те же концессии, как это делается во многих странах», — сказал Андрей Шимкив в ходе пресс-конференции в пятницу.

Председатель областного парламента также отметил, что Заксобрание утвердило на следующий год выделение 200 млн руб. на улучшение дорожной сети в Новосибирске, а также 50 млн руб. – на ремонт дорог в частном секторе. Однако глобальным решением проблемы с городскими пробками, по мнению спикера, может стать лишь строительство новых магистралей, а также появление второго уровня наиболее «проблемной» дороги города в сторону Советского района.

Напомним, в декабре «Континент Сибирь» разбирался, почему областные депутаты, неоднократно критиковавшие концессии, всё-таки дали этому инструменту «зелёный свет».