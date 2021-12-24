Анатолий Локоть рассказал, где встретит Новый год

24 декабря, подводя итоги 2021 года в пресс-центре ТАСС, мэр Новосибирска сообщил, что намерен работать и в рождественские праздники.

24 ноября в ходе ежегодной пресс-конференции мэр Новосибирска поделился своими планами на Новый год. Градоначальник отметил, что часть рождественских праздников намерен провести на работе, чтобы новосибирцы могли отпраздновать их в как можно более комфортной обстановке.

Анатолий Локоть рассказал, что не намерен в период новогодних праздников уезжать из Новосибирска. «Проведу Новый год в городе. Чтобы праздник состоялся у новосибирцев, мэрия должна хорошо поработать. Я не ханжа и 31 декабря предпочитаю проводить время со своей семьей, но часть времени посвящу и городским делам», – заявил мэр.

Глава администрации Новосибирска отметил, что уже 2 января вернётся в мэрию, где будет заслушивать отчеты руководителей администраций районов.

В ходе пресс-конференции мэр также рассказал о ходе работ на станции метро «Спортивная», уделил внимание другим вопросам развития новосибирского транспорта, перечислил ряд объектов социальной инфраструктуры, которую удалось возвести на территории муниципалитета в 2021 году.

Также Анатолий Локоть коснулся вопроса обысков в департаменте земельных и имущественных отношении мэрии Новосибирска, о которых «Континент Сибирь» сообщал 23 декабря. По словам градоначальника, по месту жительства главы ведомства следственные мероприятия не проводились.