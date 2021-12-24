Мэр Новосибирска рассказал, где именно прошли обыски департамента земельных отношений

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в рамках прошедших накануне обысков в департаменте земельных и имущественных отношении горадминистрации силовики работали лишь в здании муниципалитета. По словам градоначальника, по месту жительства главы ведомства следственные мероприятия не проводились.

Глава города прокомментировал обыски в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска на пресс-конференции 24 декабря. Проведение оперативных мероприятий накануне подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

Анатолий Локоть, в частности, опроверг информацию о том, что обыски якобы проводились в квартире и на даче главы ведомства Георгия Жигульского. При этом мэр подтвердил, что силовики работали в здании мэрии.

«К сожалению, некоторые СМИ дали недостоверную информацию, масштаб этих следственных действий был значительно уже. Никаких обысков на квартире и даче руководителя начальника департамента не проводилось», — сказал Анатолий Локоть в пресс-центре ТАСС 24 декабря.

Мэр также сообщил, что при проведении обысков были изъяты документы, однако не уточнил, какие именно. Вопрос о причинах проведения следственных мероприятий он переадресовал правоохранительным органам.

Напомним, накануне в мэрии Новосибирска сообщили, что обыски в департаменте могут быть связаны с взысканием задолженности со строительной компании «Дискус» и проверкой реализации соответствующих предписаний прокуратуры.