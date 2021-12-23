Мэрия Новосибирска прокомментировала обыски в «земельном» департаменте

Информация об обысках в департаменте земельных и имущественных отношении мэрии Новосибирска появилась 23 декабря. В муниципалитете прокомментировали оперативные мероприятия.

В мэрии Новосибирска не стали отрицать факта обысков в департаменте земельных и имущественных отношений, информация о которых появилась в СМИ 23 декабря.

Как сообщили в пресс-центре муниципалитета «Континенту Сибирь», следственные мероприятия могли быть связаны с взысканием задолженности с крупного новосибирского застройщика.

«На прошлой неделе в мэрию Новосибирска поступил протокол совещания, подписанный прокурором города, в котором ставится задача до 24 декабря заключить с юридическими лицами «Дискуса» мировые соглашения с целью отзыва исполнительных листов. Проводимые оперативные мероприятия предположительно связаны с проверкой реализации соответствующих предписаний прокуратуры», — сообщили в мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» 23 декабря.

По некоторым данным, речь идёт о задолженности компании за аренду земли.

Источники «Тайги.Инфо» также сообщают об обысках в кабинете, в квартире и на даче начальника департамента Георгия Жигульского.

В Следственный комитет РФ и ГУ МВД по Новосибирской области информация об обысках на момент публикации не поступала.

«Континент Сибирь» следит за развитием ситуации.

Напомним, в декабре также прошли обыски в ГБУ Новосибирской области «Центр креативных индустрий». В отношении руководителя учреждения Виктора Буланкина заведено уголовное дело по факту мошенничества, он отстранён от должности.