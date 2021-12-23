На свалку во дворе в новогодние праздники новосибирцы смогут пожаловаться по WhatsApp

Жители Новосибирской области смогут отправить заявку на срочную уборку мусора в новогодние выходные, отправив сообщение со снимком переполненных контейнеров по WhatsApp, сообщил регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» 23 декабря.

Как заверил регоператор, сотрудники компании, в том числе работники диспетчерской службы, усилят работу в праздничные дни. О переполненных контейнерах можно будет, в частности, сообщить посредством популярного мессенджера WhatsApp. Это услуга станет доступной с 31 декабря по номеру +7 (913) 47-00-486.

«Скидывайте фотографии, только не забывайте указывать адрес многоквартирного дома, которому принадлежит контейнерная площадка», — сообщили в ООО «Экология-Новосибирск» 23 декабря.

Диспетчерская служба компании будет работать в новогодние праздники с 8 до 20 часов. Оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов и сообщить об отклонении от графика уборки мусора можно будет по телефону 8 (383) 304-90-31.

Также 4 и 6 января 2022 года с 8 до 17 часов по улице Советской, 5 будет работать офис «Экологии-Новосибирск» по обслуживанию физических и юридических лиц, где можно проконсультироваться по вопросам начисления и корректировки информации по лицевым счетам, а также договоров на вывоз отходов.

С 3 января 2022 года заработает абонентская служба компании. Звонки будут приниматься с 8 до 20 часов по телефону 8 (383) 304-90-58.

В компании также сообщили, что в новогодние праздники регоператор запустит для вывоза мусора 350 машин. Помимо этого, подготовлена резервная техника.

Ранее в мэрии Новосибирска пообещали, что в новогодние праздники будет проконтролирован проезд спецтехники на придомовых территориях для вывода мусора.