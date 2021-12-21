Учёные новосибирского «Вектора» сфотографировали омикрон

В новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сфотографировали новый штамм коронавируса «омикрон», заразив им специальные клетки. Снимки позволили учёным изучить характеристики вирусной модификации под микроскопом.

Специалисты новосибирского государственного научного центра «Вектор» заразили «омикроном» культуру клеток Vero E6, чтобы исследовать ряд характеристик нового штамма, в том числе его форму, размер, а также наличие структур на его поверхности. 21 декабря учёные обнародовали снимки этого процесса, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В случае со штаммом «омикрон» необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. В целом, состояние клеток при заражении штаммом омикрон соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — сообщили о результатах исследования в ведомстве.

Учёные отделили заражённые клетки Vero E6 от поверхности специальных флаконов, где они выращивались, на шестые сутки с момента инфицирования. После подготовки пробы клетки залили в смесь эпоксидных смол и с получившихся блоков сделали тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и легко просматривались в электронном микроскопе.

Напомним, в октябре учёные «Вектора» также сделали снимок штамма коронавируса «дельта». Они стали первыми, кто запечатлел новую на тот момент модификацию «ковида».

Ранее также сообщалось, что новосибирский научный центр приступил к исследованию штамма коронавируса «омикрон».