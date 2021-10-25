Новый штамм коронавируса попал под объектив новосибирского «Вектора»

Специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые сделали снимки дельта-штамма коронавируса, известного более агрессивным воздействием на организм по сравнению с предшественниками. Об этом сообщил Роспотребнадзор 25 октября.

Как сообщили в ведомстве, снимки сделаны с помощью камеры электронного микроскопа. На них изображены срезы частиц, которые были залиты с эпоксидную смолу и окрашены по стандартной методике.

В Роспотребнадзоре пояснили, что изображённый на фото вирус был искусственно выращен на культуре эпителия почки африканской зелёной мартышки.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или дельта, бы выявлен в октябре 2020 года. Он отличатся повышенным уровнем нагрузки на организм и более длительным периодом выведения.

Напомним, в Новосибирской области продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости COVID-19 и смертности от коронавирусной инфекции. В ближайшее время в регионе будут введены новые ограничительные меры, они придутся на объявленные президентом России нерабочие дни.