Основатель сети клиник «Омикрон» из Новосибирска будет судиться из-за названия нового штамма коронавируса

Руководитель и основатель сети офтальмологических клиник «Омикрон», новосибирец Александр Падар обратился в арбитражный суд с требованием запретить наименование штамма коронавируса, совпадающего с названием его организации. В качестве ответчика должна выступить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иск к российскому представительству Всемирной организации здравоохранения от имени руководителя сети клиник «Омикрон» Александра Падара был направлен в Арбитражный суд Москвы 30 ноября (документ есть в распоряжении «Континента Сибирь»).

Как следует из текста искового заявления, глава фирмы просит запретить использование названия нового штамма коронавируса «омикрон», зарегистрированное в ноябре 2021 года – оно уже использовано в наименовании сети российских клиник и с недавнего времени не служит созданию позитивного образа последней.

В заявлении руководитель сети подчеркнул, что на достижение узнаваемости бренда «Омикрон» с помощью рекламы он затратил немалые суммы, однако после появления одноимённого штамма коронавируса это слово ассоциируется у его потенциальных клиентов с тревогой и неутешительной медицинской статистикой.

«Наши клиники дарят здоровье пациентам. А новый штамм коронавируса под названием «омикрон» создаёт другие, негативные ассоциации», — рассказал Александр Падар «Континенту Сибирь» 2 декабря.

Случаи, свидетельствующие об ухудшении имиджа компании из-за названия, ставшего в одночасье тревожным, уже есть. По словам Александра Падара, 2 декабря пациент одной из клиник сети в последний момент отказался от операции – в преддверии и без того волнительного мероприятия в уме всплыло уж больно неоднозначное слово.

«Буквально сегодня пациент пенсионного возраста отказался от операции на удаление катаракты, сказал: «вы меня заразить хотите». Да, именно из-за названия клиники», — рассказал Александр Падар.

Руководитель фирмы опасается, что клиники понесут серьёзные финансовые потери. В своём иске он потребовал удалить слово «омикрон» из всех документов, где речь идёт об опасном штамме, и взыскать с российского представительства ВОЗ расходы по уплате госпошлины в размере 6 тыс. руб.

Сеть офтальмологических клиник «Омикрон» работает в пяти регионах и 11 городах России, в том числе в Сибири. В ближайшее время планируется открыть филиалы фирмы ещё в двух городах. Первая клиника была открыта в Новокузнецке в 2015 году.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в ноябре в БАР и Бостване, он был назван в честь одной из букв греческого алфавита. Как отмечают учёные, основной его особенностью является развитая способность к мутациям.

В конце ноября сенатор Владимир Круглый заявлял о том, что новая модификация вируса уже попала в страну, однако эту информацию позже опроверг руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребназдора Камиль Хафизов. Тем не менее, в целях предотвращения ввоза штамма Россия ограничила въезд из ряда стран, в том числе из ЮАР и Гонконга. 2 декабря учёный СО РАН Сергей Седых рассказал, что «омикрон» всё же может дойти до Сибири.